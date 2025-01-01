edición general
7 meneos
156 clics
Las imágenes falsas generadas con IA que circulan sobre los incendios en España

Las imágenes falsas generadas con IA que circulan sobre los incendios en España  

En plena oleada de incendios forestales en España, las redes sociales se han llenado de imágenes impactantes, pero no todas son reales. Fotografías creadas con inteligencia artificial se están difundiendo como si fueran auténticas, alimentando la confusión y dificultando la labor de información en un momento tan sumamente crítico.

| etiquetas: imágenes , falsas , ia , incendios
6 1 0 K 83 actualidad
5 comentarios
6 1 0 K 83 actualidad
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Vaya mierda para la que están usando la IA
1 K 33
#2 Pivorexico *
No aparecen escenas del videojuego Arma 3 ?

www.publico.es/tremending/antena-3-emite-imagenes-videojuego-explosion


Es una puta mierda lo que están haciendo con la IA (menuda panda de enfermos), pero Antena 3 al menos debería taparse -
1 K 20
beltzak #4 beltzak
#2 Eso venía a decir, Antena 3 aprovechando el tirón de la IA para atraer clicks. Estas noticias no se tendrían ni considerarse noticias, si ven un bulo que sobrepasa la libertad de expresión que lo denuncien a la guardia civil de delitos informáticos y sigan trabajando.
0 K 9
#3 Pitchford *
Al final este desmadre con la IA va a favorecer a los medios periodísticos serios, que garanticen que las fotos y videos que publican son reales y actuales, al menos en el 99,999% de los casos. Verificador puede ser una profesión con futuro.
0 K 19
beltzak #5 beltzak *
#3 Hace casi 6 meses o así, cuando la pantomima de Pedro Sánchez y sus ministros vacaciones de reflexión salió un representante de Reporteros sin fronteras y decía que la información debería tener un certificado de trazabilidad. Si el origen de la información o noticia tiene un certificado reputable pues se considera cierta y si tiene zero credibilidad pues que hace exactamente que con los correos electrónicos de dudosa reputación, se rechaza o si eres demasiado benevolente lo envías a la…   » ver todo el comentario
0 K 9

menéame