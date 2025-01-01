Las imágenes falsas generadas con IA que circulan sobre los incendios en España  

En plena oleada de incendios forestales en España, las redes sociales se han llenado de imágenes impactantes, pero no todas son reales. Fotografías creadas con inteligencia artificial se están difundiendo como si fueran auténticas, alimentando la confusión y dificultando la labor de información en un momento tan sumamente crítico.
| etiquetas: imágenes , falsas , ia , incendios
www.publico.es/tremending/antena-3-emite-imagenes-videojuego-explosion
Es una puta mierda lo que están haciendo con la IA (menuda panda de enfermos), pero Antena 3 al menos debería taparse -