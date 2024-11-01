Ilya Topper: «A menudo, lo que parece un tsunami en Oriente Medio se queda en espuma»

Nacido en Almería (1972) y criado en Marruecos, Ilya Topper empezó su carrera como periodista en Cádiz a los veintidós años y no tardaría en lanzarse a explorar Oriente Medio. Había tanto que contar en Irak, en Siria, en Líbano, en Israel… En 2011 se instaló en Estambul como corresponsal de la Agencia EFE, y su firma también es habitual en El Confidencial y, por supuesto, MSur, un medio digital que él mismo dirige desde aquí. Se trata de identificar las dinámicas de una región donde la violencia no deja de sacudir la geografía.