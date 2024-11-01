edición general
Illa celebra el nuevo modelo de financiación como un salto cuantitativo en autogobierno que permitirá dotar a Cataluña de más recursos “de acuerdo con su singularidad política,nacional y cultural  

El president de la Generalitat, Salvador Illa defendió hoy el nuevo modelo de financiación pactado entre el Gobierno de Sánchez y ERC como una oportunidad “única” para Cataluña y reclamó a Junts que no bloquee su tramitación. A su juicio, el acuerdo sienta las bases para que Cataluña dé un “salto cualitativo y cuantitativo en el autogobierno”.En una declaración institucional tras reunirse con ERC y Comuns,Illa asegura que el nuevo sistema permitirá dotar a Cataluña de más recursos “de acuerdo con su singularidad política, nacional y cultural".

Y por esto niños los nacionalismos son movimientos de derechas por definición. O como dijeron los Simpson: lo miiiiio, pa miiiiiiii.
