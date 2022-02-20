Ilegales, conflictivos y desarraigados: la emigración española a Europa no fue idílica

Los emigrantes españoles de los 60 no iban con machete, ha declarado Santiago Abascal, pero no todos fueron con papeles. Los alemanes decían que acosaban a sus mujeres y les costó mucho integrarse, eran 'Spanische Gastarbeiter'
| etiquetas: inmigracion , integracion , historia españa , emigrantes , gastarbeiter
"En Suiza los extranjeros hacen los trabajos más ímprobos, más sucios y peor remunerados. Los anuncios para limpiar retretes, barrer las calles o recoger basuras se ponen directamente en español." (Revista Triunfo, 1974)
