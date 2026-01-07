Igualdad confirma el primer asesinato machista de 2026 en España: Pilar, 38 años, en la provincia de Jaén

La víctima, de nacionalidad española, había denunciado previamente a su agresor y existía una orden de alejamiento en vigor. El presunto feminicida, también español, fue detenido tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer en un paraje de Los Molinos, cercano al centro del municipio jiennense, donde fue asesinada con un arma blanca, según confirmaron fuentes oficiales.
- 33 mujeres a manos de un hombre
- 26 mujeres a manos de otra mujer
- 36 hombres a manos de su pareja
- 3 niños a manos de un hombre
- 10 niños a manos de una mujer
Para el ministerio de igualdad los datos son:
- 33 mujeres
- 3 niños
El resto de víctimas no cuenta
Si bien no le doy una credibilidad absoluta a esta información, sí que refleja el hecho de la ocultación y manipulación de datos omitiendo un gran porcentaje de víctimas de manera interesada, orientando exclusivamente el problema hacia los hombres.
Por cierto que en el dato de hombres muertos, no sólo es a manos de su pareja como he puesto, también incluye el entorno familiar sin especificar si el perpetrador es hombre o mujer.
mmmmmmmmmmmmmmmmm............................................. qué casualidad. Debe haber un complot, no me cabe duda
Desde el 2024 se denomina 'crimen machista' al asesinato de una mujer a manos de un hombre con quien mantiene o ha mentido una relación de afectividad. Es un tipo legal, no una categorización psico-criminal. Hace pocos años se amplió todavía más esta definición tras ratificar España el convenio de Estambul.
Me parece estupendo que no te guste el término, pero deja de hacerte el tullido… » ver todo el comentario
Como ya he señalado, que la ciencia te da alergía y por eso no puedes citar estudios, como he hecho antes para refutar que el machismo sea un predictor, y sólo puedes hablar de política.
Que ya estaba claro pesado.
Deja de molestar a los que sí nos basamos en ciencia y lógica,
Jamás analizan las motivaciones detrás de este tipo de actos, por lo que no se puede deducir que sean machistas. De hecho, el machismo está considerado como un mal predictor en estos casos, según estudio encargado por este propio gobierno >x.com/LtAgosta/status/1531240694592962561
Además, los que certifican la autoría de un homicidio son los tribunales, no un ministerio, el mismo artículo se contradice reconociendo que es 'presunto', y no sería la primera vez que… » ver todo el comentario
Es una definición legal. Deja de llorar.