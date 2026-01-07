edición general
Igualdad confirma el primer asesinato machista de 2026 en España: Pilar, 38 años, en la provincia de Jaén

La víctima, de nacionalidad española, había denunciado previamente a su agresor y existía una orden de alejamiento en vigor. El presunto feminicida, también español, fue detenido tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer en un paraje de Los Molinos, cercano al centro del municipio jiennense, donde fue asesinada con un arma blanca, según confirmaron fuentes oficiales.

#3 bizcobollo
En 2025 murieron 108 personas de violencia doméstica:
- 33 mujeres a manos de un hombre
- 26 mujeres a manos de otra mujer
- 36 hombres a manos de su pareja
- 3 niños a manos de un hombre
- 10 niños a manos de una mujer

Para el ministerio de igualdad los datos son:
- 33 mujeres
- 3 niños
El resto de víctimas no cuenta
#5 bigmat
#3 Mis dieses. Esos datos son machistas opresores fijo. :troll:
#13 Chinchorro
#5 Cómo os gusta tragar bulos
#14 mariKarmo
#5 Me tiene loca cari. Hace tiempo que no conocía a nadie con esa capacidad de tragárselo todo.

Llámame {0x1f48b}
#6 Fedorito
#3 ¿Podrías indicar de donde has sacado esos datos?
#9 bizcobollo
#6 Son datos de la asociación Anavid a través de una recopilación de datos extraídos de noticias aparecidas en 2025.
Si bien no le doy una credibilidad absoluta a esta información, sí que refleja el hecho de la ocultación y manipulación de datos omitiendo un gran porcentaje de víctimas de manera interesada, orientando exclusivamente el problema hacia los hombres.
Por cierto que en el dato de hombres muertos, no sólo es a manos de su pareja como he puesto, también incluye el entorno familiar sin especificar si el perpetrador es hombre o mujer.
#12 mariKarmo
#9 Pues parece que todos los medios de comunicación (de izquierdas, derechas, de arriba y abajo, locales, provinciales, autonómicos, nacionales e internacionales) se han puesto de acuerdo para también ocultar esos datos.

mmmmmmmmmmmmmmmmm............................................. qué casualidad. Debe haber un complot, no me cabe duda :tinfoil:
#17 CerdoJusticiero
#16 Estás llorando porque un periodista emplea el término legal vigente, Pedrario. No es una cuestión de ciencia, es una cuestión de que no te quisieron de pequeño (y menos ahora, obviamente).
#4 DenisseJoel
Ocultar las estadísticas e ignorar las causas no ayuda a solucionar los problemas. España no puede seguir siendo la excepción, no podemos seguir así. El oscurantismo y el negacionismo no son buenos consejeros.
#11 pedrario
#10 No hace falta que anuncies que te da alergia la ciencia y que se analice con detalle las barbaridades que defiendes tranquilo. Ya lo sabe todo el mundo.
CerdoJusticiero #15 CerdoJusticiero *
#11 No hace falta que trates activamente de quedar en ridículo porque ya lo consigues con naturalidad.

Desde el 2024 se denomina 'crimen machista' al asesinato de una mujer a manos de un hombre con quien mantiene o ha mentido una relación de afectividad. Es un tipo legal, no una categorización psico-criminal. Hace pocos años se amplió todavía más esta definición tras ratificar España el convenio de Estambul.

Me parece estupendo que no te guste el término, pero deja de hacerte el tullido…   » ver todo el comentario
#16 pedrario
#15 El famoso convenio que demuestras no haber leído y pide proteger igual a hombres y niños.

Como ya he señalado, que la ciencia te da alergía y por eso no puedes citar estudios, como he hecho antes para refutar que el machismo sea un predictor, y sólo puedes hablar de política.

Que ya estaba claro pesado.

Deja de molestar a los que sí nos basamos en ciencia y lógica,
pedrario #2 pedrario *
Bulo/erróneo.

Jamás analizan las motivaciones detrás de este tipo de actos, por lo que no se puede deducir que sean machistas. De hecho, el machismo está considerado como un mal predictor en estos casos, según estudio encargado por este propio gobierno >x.com/LtAgosta/status/1531240694592962561

Además, los que certifican la autoría de un homicidio son los tribunales, no un ministerio, el mismo artículo se contradice reconociendo que es 'presunto', y no sería la primera vez que…   » ver todo el comentario
#7 yabumethod
#2 Pues a la espero de que lo confirme, o no, un tribunal.
#8 pedrario
#7 El tribunal confirmará la autoría, no la intencionalidad, porque el legislador nunca quiso que hubiera valoración en estos actos. No interesa.
CerdoJusticiero #10 CerdoJusticiero
#2 por lo que no se puede deducir que sean machistas

Es una definición legal. Deja de llorar.
#1 BlackDog
Pilar nacionalidad Española, Agresor nacionalidad Española, y el nombre del agresor por que se lo comen? :roll:
