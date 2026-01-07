Igualdad confirma el primer asesinato machista de 2026 en España: Pilar, 38 años, en la provincia de Jaén

La víctima, de nacionalidad española, había denunciado previamente a su agresor y existía una orden de alejamiento en vigor. El presunto feminicida, también español, fue detenido tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer en un paraje de Los Molinos, cercano al centro del municipio jiennense, donde fue asesinada con un arma blanca, según confirmaron fuentes oficiales.