Las iglesias evangélicas 'conquistan' Madrid: 7 de cada 10 lugares de culto son suyos frente al 11% de las mezquitas

Las cifras del Directorio de lugares de culto del Observatorio del pluralismo religioso en España trazan un mapa claro: la Comunidad de Madrid concentra 1.167 recintos destinados al culto. En la Comunidad de Madrid la etiqueta más numerosa es la de evangélicos, con 817 lugares de culto, según el Directorio, lo que ronda el 70% respecto al total. A distancia aparecen musulmanes (138) que se quedan cerca del 11% del total, ortodoxos (47) y testigos de Jehová (45). Ese predominio evangélico es el dato más visible al desagregar por confesión
| etiquetas: inmigración latino-evangelica , voto a derechas pp.vox
Me da mil veces más miedo esas que las mezquitas.
Es como no decir nada en este asunto que va de xenofobia y racismo.
Si vas en contra de tu mismo, y no estoy hablando de posiciones religiosas extremas o integristas, tienes el riesgo de abrazar antes a la luna que a la cruz.
Podemos es eso mismo, tirarte piedras a tu casa nunca fue una bun futuro. Y todo por pensar que si estas en contra de ello es que eres racista.
www.vozpopuli.com/politica/elecciones-autonomicas-2023/pp-vox-protesta
Elecciones 2023: PP y VOX pelean por un millón de votos protestantes, principalmente evangelistas.
es.wikipedia.org/wiki/Influencia_política_del_evangelismo_en_América
Solo pueden votar los nacionales comunitarios en las europeas y las municipales.
Datos del 2023,
Latinoamérica
116272
Marruecos
54027
Venezuela
30154
Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el segundo trimestre de 2025 fueron la colombiana (con 36.100 llegadas a España), la marroquí (25.000) y la venezolana (21.600).
Como vemos es la población latina la que más aumenta, sólo en Madrid hay más de 1 millones; y votan mayoritariamente a la derecha.
La pastora evangélica ultraconservadora ya bendijo la campaña de Ayuso de 2021 | Público share.google/ku1pzohn7PNnuQUW7
Menuda forma de distorsionar la información.
estaticos.qdq.com/swdata/files/702/702528463/IGLESIAS-POR-PROVINCIA-Y-
las iglesias catolicas en la comunidad de madrid eran 508 en 2019 habiendo bajado 50 desde 2012, habiendo bajado a 476 segun transparencia.archimadrid.es/organizacion-de-la-diocesis/ asi que, si, los evangelistas tienen de lejos el mayor numero de lugares de culto en la comunidad de madrid.
¿Y por qué no dan el dato en la noticia? Es más, si la noticia habla de 1.167 lugares de culto y nos dicen que 817 representan el 70%, pues está claro que están excluyendo a esos 476 lugares de culto católico, porque si no, no saldría ese porcentaje.
"No hacen daño a nadie", me dicen... Si, por ahora. Si por ellos fuese viviríamos en el puto medievo.
Y recordemos el apoyo incondicional de los evangélicos a Bolsonaro
cc @eirene @eunomia