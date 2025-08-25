Las iglesias evangélicas 'conquistan' Madrid: 7 de cada 10 lugares de culto son suyos frente al 11% de las mezquitas

Las cifras del Directorio de lugares de culto del Observatorio del pluralismo religioso en España trazan un mapa claro: la Comunidad de Madrid concentra 1.167 recintos destinados al culto. En la Comunidad de Madrid la etiqueta más numerosa es la de evangélicos, con 817 lugares de culto, según el Directorio, lo que ronda el 70% respecto al total. A distancia aparecen musulmanes (138) que se quedan cerca del 11% del total, ortodoxos (47) y testigos de Jehová (45). Ese predominio evangélico es el dato más visible al desagregar por confesión