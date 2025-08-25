edición general
Las iglesias evangélicas 'conquistan' Madrid: 7 de cada 10 lugares de culto son suyos frente al 11% de las mezquitas

Las cifras del Directorio de lugares de culto del Observatorio del pluralismo religioso en España trazan un mapa claro: la Comunidad de Madrid concentra 1.167 recintos destinados al culto. En la Comunidad de Madrid la etiqueta más numerosa es la de evangélicos, con 817 lugares de culto, según el Directorio, lo que ronda el 70% respecto al total. A distancia aparecen musulmanes (138) que se quedan cerca del 11% del total, ortodoxos (47) y testigos de Jehová (45). Ese predominio evangélico es el dato más visible al desagregar por confesión

39 comentarios
Dene
El integrismo religioso es un peligro publico, sea de cruz o de media luna o de estrella... cuanto antes nos deshagamos de los mitos religiosos, mejor que mejor
Aokromes
#1 #2 #3 años a me vino uno con el bulo del reemplazo musulman, a lo cual sacando datos le dije, que antes españa se convierte en evangelista que en musulmana.
WcPC
#4 Las iglesias evangélicas son un puñetero cáncer de latinoamérica, son lo puñetero peor...
Me da mil veces más miedo esas que las mezquitas.
sotillo
#2 Terminamos con América, con el país convertido en un nido de radicales creyentes antiaborto, quema libros y adoradores del dinero
#13 Katos
#5 que poca fe en las medidas de izquierdas en hispanoamerica
Libre_albedrío
#13 Hasta que la izquierda, no tenga el poder económico y comience deriva de bulos para ocupar poder, no gobernará el mundo. Imposible, verdad?. Pues a darnos con la pared.
sotillo
#13 Si el problema es que allí ya han arrasado con todo y vienen a joder esto
powernergia
#2 Eso se dice siempre.

Es como no decir nada en este asunto que va de xenofobia y racismo.
#12 Katos
#2 hay un punto medio que es entender que lo que tu eres es parte d eu a historia y tradición religiosa.
Si vas en contra de tu mismo, y no estoy hablando de posiciones religiosas extremas o integristas, tienes el riesgo de abrazar antes a la luna que a la cruz.

Podemos es eso mismo, tirarte piedras a tu casa nunca fue una bun futuro. Y todo por pensar que si estas en contra de ello es que eres racista.
PasaPollo
#12 Si vamos a posiciones históricas, en España tiene mucha más tradición el Islam que el evangelismo.
#14 tierramar
#2 El PP y VOX saben que cuando se logra unir un partido político a una religion, los votantes son tan fieles al partido como a su religion. También sucede con el catolicismo: Opus vota derecha, y son fieles
#1 tierramar
Esta multiplicación de los evangélicos en Madrid viene de la mano del PP y VOX, que hacen campaña en America en las comunidades latino-evengelicas, para atraerlas atraerlas a España, ya que es un voto derechizado.
www.vozpopuli.com/politica/elecciones-autonomicas-2023/pp-vox-protesta
Elecciones 2023: PP y VOX pelean por un millón de votos protestantes, principalmente evangelistas.
es.wikipedia.org/wiki/Influencia_política_del_evangelismo_en_América
bronco1890
#1 Los extranjeros no pueden votar, ni siquiera a los fachas.
Solo pueden votar los nacionales comunitarios en las europeas y las municipales.
#32 dsj
#31 la nacionalizan rápido
Aokromes
#31 uno de america latina se nacionaliza español en 2 años.
bronco1890
#34 2 años de residencia legal y continuada, más otros 2 o 3 para el examen y el registro que está colapsado, en muchas ciudades mas.
#37 tierramar
#31 Los latinos se nacionalizan con 2 años de residencia, Ayuso en las ultimas elecciones gano gracias al voto latino
Mediorco
Y el problema son los musulmanes según la extrema derecha...
#8 tierramar
#3 Y el problema son las pateras. La población de inmigrantes con mayor numero de nacionalizados es la hispana, debido a las campañas que Ayuso, y el PP hacen regular y continuamente en America, Miami,Nueva YorK.
Datos del 2023,
Latinoamérica
116272
Marruecos
54027
Venezuela
30154
Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el segundo trimestre de 2025 fueron la colombiana (con 36.100 llegadas a España), la marroquí (25.000) y la venezolana (21.600).
Como vemos es la población latina la que más aumenta, sólo en Madrid hay más de 1 millones; y votan mayoritariamente a la derecha.
#16 Katos
#8 el auge extremista de hispanoamerica es culpa de Ayuso en persona. Claro que si...
#15 Katos
#3 lo del velo y la ablación será que es muy féminista y propio de una sociedad avanzada.
juliusK
Joe, Maléfica está en todas las mierdas, qué intuición tiene.

La pastora evangélica ultraconservadora ya bendijo la campaña de Ayuso de 2021 | Público share.google/ku1pzohn7PNnuQUW7
angelitoMagno
¿Los templos católicos no los cuentan o que pasa? Porque no me creo que haya más iglesias evangélicas o centros musulmanas que centros católicos.

Menuda forma de distorsionar la información.
Aokromes
#30 segun
estaticos.qdq.com/swdata/files/702/702528463/IGLESIAS-POR-PROVINCIA-Y-
las iglesias catolicas en la comunidad de madrid eran 508 en 2019 habiendo bajado 50 desde 2012, habiendo bajado a 476 segun transparencia.archimadrid.es/organizacion-de-la-diocesis/ asi que, si, los evangelistas tienen de lejos el mayor numero de lugares de culto en la comunidad de madrid.
angelitoMagno
#33 En la Comunidad de Madrid la etiqueta más numerosa es la de evangélicos, con 817 lugares de culto, según el Directorio, lo que ronda el 70% respecto al total. A distancia aparecen musulmanes (138) que se quedan cerca del 11% del total, ortodoxos (47) y testigos de Jehová (45). Ese predominio evangélico es el dato más visible al desagregar por confesión.

¿Y por qué no dan el dato en la noticia? Es más, si la noticia habla de 1.167 lugares de culto y nos dicen que 817 representan el 70%, pues está claro que están excluyendo a esos 476 lugares de culto católico, porque si no, no saldría ese porcentaje.
#35 ombresaco
#30 A mi también me ha llamado la atención. al principio pensé que se refería a nuevos templos, pero parece que no.
MoñecoTeDrapo
Sin el dato de los lugares de culto católicos se queda cojo
HeilHynkel
El fascimo meapilas potenciando a los herejes ... si Torquermada levantara la cabeza ... xD xD xD
Aguarrás
En mi barrio sólo buscan latinos morenitos a los que comerles el tarro. Buscan gente desesperada y a ser posible con pocos estudios. Buscan gente maleable y son un puto peligro.
"No hacen daño a nadie", me dicen... Si, por ahora. Si por ellos fuese viviríamos en el puto medievo. :ffu:
#39 tierramar
#23 Y dada la falta de estudios se creen cualquier mantra que Ayuso o el PP les lanza contra el comunismo,...
ummon
Lo estamos viendo en USA y aquí parece que no queremos darnos cuenta.
Y recordemos el apoyo incondicional de los evangélicos a Bolsonaro  media
Ripio
#11 Eso es otro enlace, no el que has puesto.
salchipapa77
Las religiones en casa
Ripio
No veo que hablen del voto a derechas en ninguna parte, como pone en las etiquetas.

cc @eirene @eunomia
#11 tierramar
#7 Venimos del futuro”, la historia de los latinos que apoyan el voto a la derecha en España www.analitica.com/actualidad-internacional/venimos-del-futuro-la-histo
#20 tierramar
Mensaje a latinos nacionalizados: piensen bien a qué partido votan o se adhieren: si votan a los partidos que privatizan la sanidad, y todo servicio publico, se van a quedar sin la asistencia sanitaria que tanto aprecian, ... en España el peligro no es el comunismo, el peligro es acabar como EEUU: sin sanidad publica, ni servicios públicos de calidad, con las pensiones atracadas por los ricos para hacer negocio,...
#17 tierramar
En Madrid ya se esta dando el reemplazo de población: mientras aumenta la población latina, los madrileños se van: soymadrid.org/madrid/madrid-el-ocaso-de-un-sueno-urbano/ Hubo un tiempo en que Madrid era faro de oportunidades, imán para talentos y refugio para quienes buscaban reinventarse. Hoy, sin embargo, la capital se desangra en un éxodo silencioso. Según datos reveladores, el 67% de sus residentes anhela escapar –un récord nacional–, mientras solo uno de cada cuatro se…   » ver todo el comentario
DarthMatter
... Y supongo que por allí también tendrán las farolas hechas una pena. Empapeladas con pegatinas fotocopiadas, con proverbios y textos apocalípticos manuscritos (con faltas de ortografía), alertando del juicio final, y conminando a leer la biblia (donde hallarás todas las respuestas). 8-D
