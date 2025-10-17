edición general
La Iglesia Evangélica Luterana de Noruega pide perdón a las personas LGTBI+ por discriminarlas

Fykse Tveit, obispo principal de la religión mayoritaria de Noruega, enumeró en su discurso diferentes ofensas cometidas por la Iglesia y señaló que había llegado el momento de asumir responsabilidades y pedir disculpas. “Algunos pueden pensar que es demasiado tarde, otros creen que es demasiado pronto. Nosotros creemos que es mejor no esperar más”, dijo. Al mismo tiempo, expresó su gratitud a todos aquellos que han contribuido al cambio de la Iglesia y en la sociedad para poner fin a la discriminación.

Spirito
Ven que van perdiendo clientes y recortan los pecadillos.
Stringerthanks
El mejor momento es hace siglos, el segundo mejor momento es ahora
