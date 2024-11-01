La Iglesia Católica también tiene problemas laborales. El más grave es que cada vez menos hombres quieren ser curas

Como cualquier organización global con dos milenios de historia, como es la Iglesia Católica, se ha enfrentado a numerosas crisis. Sin embargo, una de las que afronta en el siglo XXI no es de fe o de doctrina, sino una mucho más terrenal y comparable a las de cualquier gran corporación: una grave crisis de recursos humanos. Sencillamente, cada vez menos hombres quieren ser sacerdotes y los números son tan contundentes que hace tambalear las bases de la iglesia.