La Iglesia Católica también tiene problemas laborales. El más grave es que cada vez menos hombres quieren ser curas

La Iglesia Católica también tiene problemas laborales. El más grave es que cada vez menos hombres quieren ser curas

Como cualquier organización global con dos milenios de historia, como es la Iglesia Católica, se ha enfrentado a numerosas crisis. Sin embargo, una de las que afronta en el siglo XXI no es de fe o de doctrina, sino una mucho más terrenal y comparable a las de cualquier gran corporación: una grave crisis de recursos humanos. Sencillamente, cada vez menos hombres quieren ser sacerdotes y los números son tan contundentes que hace tambalear las bases de la iglesia.

9 comentarios
Gadfly #1 Gadfly
Ay, no...!!!! Que lastima!!!!
jromero1974 #2 jromero1974
#1 y los niños!! es que nadie piensa en los niños!!??
Priorat #5 Priorat
¡¡Què paguen más!!
mono #3 mono
Como los toros, esto irá desapareciendo
jromero1974 #4 jromero1974
#3 los curas, si no los toreas, se extinguen
#7 ombresaco
Posibles soluciones

1. Que admitan mujeres
2. Que eliminen la prohibición de casarse
Esku #6 Esku
Normal. El cristianismo está en declive y es cosa de viejos.
#8 ombresaco *
#6 el catolicismo, el cristianismo no tanto, creo.

Edito: como creencia puede estarven declive, no como poder de la organización, ni como folclore
Fran_Ramos #9 Fran_Ramos
los pedofilos tienen otros cargos hoy en dia como presidente de eeuu
