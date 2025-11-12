Iglesia católica alerta en Argentina: Crisis arrastra a la clase media hacia la pobreza y la indigencia

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo describió un panorama complejo en la nación, destacando que el impacto económico está afectando a sectores que anteriormente no requerían asistencia. Entre los datos más críticos señalados por la institución destacan la afectación a la clase media, al registrarse un incremento de ciudadanos de este sector que ahora acuden a Cáritas. Además, han identificado colaboradores que antes trabajaban para la organización: “Muchos que son pobres hoy, hace unos meses o años nos ayudaban”