Iglesia católica alerta en Argentina: Crisis arrastra a la clase media hacia la pobreza y la indigencia

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo describió un panorama complejo en la nación, destacando que el impacto económico está afectando a sectores que anteriormente no requerían asistencia. Entre los datos más críticos señalados por la institución destacan la afectación a la clase media, al registrarse un incremento de ciudadanos de este sector que ahora acuden a Cáritas. Además, han identificado colaboradores que antes trabajaban para la organización: “Muchos que son pobres hoy, hace unos meses o años nos ayudaban”
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Ahora llorais argentinos, habéis destruido vuestras vidas y las de vuestras familias y todo vuestro país poniendo a un liberal corrupto enfermo mental analfabeto a gobernaros.....
Que triste y mortal… » ver todo el comentario
¿Verdad?
www.infobae.com/politica/2025/11/12/unicef-argentina-revelo-una-fuerte
Si vives de las rentas eres clase alta y si vives de tu fuerza de trabajo eres clase baja. Pero aqui seguimos, hablando de clase media cuando estan en la cola de caritas...