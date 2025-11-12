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Iglesia católica alerta en Argentina: Crisis arrastra a la clase media hacia la pobreza y la indigencia

Iglesia católica alerta en Argentina: Crisis arrastra a la clase media hacia la pobreza y la indigencia

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo describió un panorama complejo en la nación, destacando que el impacto económico está afectando a sectores que anteriormente no requerían asistencia. Entre los datos más críticos señalados por la institución destacan la afectación a la clase media, al registrarse un incremento de ciudadanos de este sector que ahora acuden a Cáritas. Además, han identificado colaboradores que antes trabajaban para la organización: “Muchos que son pobres hoy, hace unos meses o años nos ayudaban”

| etiquetas: iglesia , argentina , pobreza , indigencia , milei , crisis
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9 comentarios
16 2 0 K 251 actualidad
#1 DenisseJoel
Obispos comunistas, un clásico. Enseguida llega Filetón a explicarnos cómo el contubernio ateomasónico se ha infiltrado en la curia argentina.
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sotillo #4 sotillo
#1 Cuando no crees que algo pueda ir a peor llega la derecha y te demuestra tu error
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Deviance #8 Deviance
#1 No invoques a Filemón, es peor que el hades, jajajaja.
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#2 sorlak
No puede ser, a Milei le ha dicho sus perros y su hermana que va todo bien..
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#5 Bravok1 *
Queríais un puto loco enfermo terriblemente perturbado y en tratamiento psiquiátrico para que dirigiera vuestras vidas porque gritaba mucho y sacaba una moto sierra en la tele y todo tipo de discursos enfermizos prometiendo la luna... Os tomó por gilipollas y aquí tenéis las consecuencias.

Ahora llorais argentinos, habéis destruido vuestras vidas y las de vuestras familias y todo vuestro país poniendo a un liberal corrupto enfermo mental analfabeto a gobernaros.....

Que triste y mortal…   » ver todo el comentario
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Papirolin #6 Papirolin
#5 Ya haremos que se vaya porque fuimos millones los que le votamos en contra a este imbécil que se dedicaba a prometer desgracias basadas en su fanatismo su odio y sus generalizaciones absurdas para atacar a sus compatriotas. Casi como lo que haces tú, hablando de "los argentinos" como si todos fuéramos partidarios de ese maldito idiota.
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Andreham #3 Andreham
Eso no tiene sentido porque la clase media es cualquier trabajador que cobre 1700€ a 2200€ y pueda irse de vacaciones un finde al extranjero.

¿Verdad?
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Pontecorvo #9 Pontecorvo *
Unicef reportó hace unos meses un informe evidenciando que la pobrezá cayó a plomo en Argentina y a nadie le importó. Ahora aparece un tipo afirmando que están muy mal y ya están todos los meneantes dando palmas de felicidad. No sé, Rick...

www.infobae.com/politica/2025/11/12/unicef-argentina-revelo-una-fuerte
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SerVicius #7 SerVicius
"La afectación a la clase media". xD xD
Si vives de las rentas eres clase alta y si vives de tu fuerza de trabajo eres clase baja. Pero aqui seguimos, hablando de clase media cuando estan en la cola de caritas...
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menéame