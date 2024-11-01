edición general
«Idiota no coger» ya es el contacto más frecuente en las agendas de los móviles españoles

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha presentado esta mañana los resultados de su Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares. Una de las conclusiones más destacadas es la presencia del contacto «Idiota no coger» en la gran mayoría de teléfonos móviles. «Ya ha superado a AA Mamá y, aunque el número asociado varíe según el dispositivo, es casi imposible no encontrarlo en la agenda de cualquier ciudadano», señala el INE.

ccguy
Yo lo tengo como "atontao"
WifredoIII_ElGayu
Me parece otra cagada más de nuestro desgobierno que trate de utilizar las instituciones púbicas para enfrentarnos e insultarnos los unos a los otros

¿Qué será la siguiente? ¿Tratar de crear un conflicto entre los concebollistas y los jodidos deficientes sincebollistas?
