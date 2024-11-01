«Idiota no coger» ya es el contacto más frecuente en las agendas de los móviles españoles

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha presentado esta mañana los resultados de su Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares. Una de las conclusiones más destacadas es la presencia del contacto «Idiota no coger» en la gran mayoría de teléfonos móviles. «Ya ha superado a AA Mamá y, aunque el número asociado varíe según el dispositivo, es casi imposible no encontrarlo en la agenda de cualquier ciudadano», señala el INE.