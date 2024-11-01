·
IDIOT PLOT: La ESTUPIDEZ como motor narrativo
El Idiot Plot es el nombre que se le aplica a tramas que solo se sostiene porque los personajes principales se comportan como idiotas. Veamos algunos ejemplos para cachondeo y jolgorio.
ocio
#2
Aguarrás
Yo solo entro a decir que con el potencial (de fondo hay dinero y artistas con amor y respeto a la franquicia) que tenía Alien Earth, capítulo a capítulo da más pena verla.
¿Dónde está la famosa frase del sintético Ash, alabando la pureza del organismo, sin la nube de la conciencia, remordimiento o moralidad?.
El organismo parece ya un puto mono de feria, ¡Coño ya!.
0
K
12
#1
Chinchorro
Jajajajaja ANTES de fijarme en la miniatura sabía que iba a salir Alien: Earth
0
K
11
#3
imaginateca
La segunda parte:
www.youtube.com/watch?v=v8zaXCohz9Q
0
K
10
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
