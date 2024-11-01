edición general
IDIOT PLOT: La ESTUPIDEZ como motor narrativo

IDIOT PLOT: La ESTUPIDEZ como motor narrativo  

El Idiot Plot es el nombre que se le aplica a tramas que solo se sostiene porque los personajes principales se comportan como idiotas. Veamos algunos ejemplos para cachondeo y jolgorio.

Aguarrás #2 Aguarrás
Yo solo entro a decir que con el potencial (de fondo hay dinero y artistas con amor y respeto a la franquicia) que tenía Alien Earth, capítulo a capítulo da más pena verla.
¿Dónde está la famosa frase del sintético Ash, alabando la pureza del organismo, sin la nube de la conciencia, remordimiento o moralidad?.
El organismo parece ya un puto mono de feria, ¡Coño ya!. :ffu:
Chinchorro #1 Chinchorro
Jajajajaja ANTES de fijarme en la miniatura sabía que iba a salir Alien: Earth :troll:
