edición general
4 meneos
49 clics

Idescat (Instituto de estadística de cataluña) publicó la semana pasada una encuesta de usos lingüísticos de la población. 2023. (CAT-ESP-ING)

El organismo Idescat, publicó el día 17 esta encuesta sobre el uso del catalán. Los datos están referidos al año 2023.

| etiquetas: catalan , lengua idescat
4 0 0 K 33 cultura
1 comentarios
4 0 0 K 33 cultura
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
Ahora vendrán los de siempre a celebrar que en la zona de Barcelona apenas se hable... que si los idiomas no hay que forzarlos, que si el nacionalismo malo, que si oink oink oink.

Luego cuando les expliquen que es que tampoco se habla castellano, entonces les parecerá mal muy mal, y que si los malditos inmigrantes, y que si hay que preservar la cultura e idioma en España, que si oink oink oink.

Y todo ello sin despeinarse.
En todo caso, y dejándolos de lado, la situacion parece preocupante:  media
1 K 10

menéame