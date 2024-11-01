edición general
Identifican el sarcófago del faraón Sheshonq III en la antigua ciudad de Tanis en Egipto

Identifican el sarcófago del faraón Sheshonq III en la antigua ciudad de Tanis en Egipto

El contexto de este descubrimiento, sin embargo, es lo que imprime a este hallazgo su verdadero valor científico: las figuras fueron encontradas en su emplazamiento original, en estratos acumulados de limo, en estrecha proximidad a un sarcófago de granito anepigráfico –carente de inscripciones– cuya identidad había permanecido como un enigma desde su localización en el pasado.

ChatGPT #2 ChatGPT
Voy a empezar a menear todas estas noticias, me interesen o no. Hay que ser valiente hoy en día para traer algo que no sea lodazal político a este sitio. Mis diez
kumo #3 kumo
#2 Bueno, @Ripio siempre envía este tipo de cosas.
Ripio #4 Ripio
#3 #2 La verdad, me resulta estomagante una portada y una cola de "pendientes" trufada con variaciones sobre el mismo tema:
Ayuso, Vito quiles, Mazon, este roba, y tu mas, etc.....

No le veo ni utilidad, ni que aporte algo a la página o a la sociedad.
Al contrario, solo polariza, en mi opinión.

Salvo cosas concretas, es como un culebrón televisivo.
kumo #5 kumo
#4 Totalmente de acuerdo.

Además, la mayoría de esas cosas son temas en desarrollo de los que no se sabe ni la mitad durante meses, pero la gente está siempre posicionandose a tope.
#1 A_S *
Sheshonqdia bien eh

Ya cierro al salir
ChanVader #8 ChanVader
Espero que hayan recordado los kadams que hay que añadir en honor a Ra  media
vildor #7 vildor
Menos sarcófagos y que miren un poco más, que el arca perdida debería estar por ahí...
drocab2012 #9 drocab2012
Ya estamos otra vez con los saqueadores de tumbas con patente de corso...
#10 carlos61
#9 en el pasado colonial si tenía sentido lo que dices. Hoy, afortunadamente, las cosas han mejorado mucho y el patrimonio se queda en su sitio o en los museos locales.
