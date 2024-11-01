edición general
2 meneos
7 clics
Identifican la mula más antigua de Europa occidental

Identifican la mula más antigua de Europa occidental

...Fechado entre los siglos VIII y VI a. C., durante la primera Edad del Hierro, momento en que los fenicios introdujeron los burros en la península ibérica. Las mulas son un híbrido entre un burro y una yegua, por lo que la datación establecida por los investigadores puede significar que el conocimiento de hibridar équidos llegó a Europa, procedente de Oriente Próximo, antes de lo que se pensaba hasta ahora.

| etiquetas: arqueologia , mula , europa
2 0 0 K 32 Arqueología
3 comentarios
2 0 0 K 32 Arqueología
#2 mcfgdbbn3
¿Se refieren a esta? sourceforge.net/projects/emule/files/eMule/0.02 source/
Aunque es posible que el autor original (Merkur) tenga la versión 0.01a. :-P
0 K 12
#3 torrrquemada *
Aprovecho el artículo para hablar de este magnífico instrumento musical:
es.wikipedia.org/wiki/Quijada_(percusión)
(y hay varios videos en youtube)
0 K 8
#1 Pastis
Ahora son más de Torrent o de IPTV que de mulas
0 K 7

menéame