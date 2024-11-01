Identifican la mula más antigua de Europa occidental

...Fechado entre los siglos VIII y VI a. C., durante la primera Edad del Hierro, momento en que los fenicios introdujeron los burros en la península ibérica. Las mulas son un híbrido entre un burro y una yegua, por lo que la datación establecida por los investigadores puede significar que el conocimiento de hibridar équidos llegó a Europa, procedente de Oriente Próximo, antes de lo que se pensaba hasta ahora.