Identifican la mula más antigua de Europa occidental

...Fechado entre los siglos VIII y VI a. C., durante la primera Edad del Hierro, momento en que los fenicios introdujeron los burros en la península ibérica. Las mulas son un híbrido entre un burro y una yegua, por lo que la datación establecida por los investigadores puede significar que el conocimiento de hibridar équidos llegó a Europa, procedente de Oriente Próximo, antes de lo que se pensaba hasta ahora.
| etiquetas: arqueologia , mula , europa
Aunque es posible que el autor original (Merkur) tenga la versión 0.01a.
es.wikipedia.org/wiki/Quijada_(percusión)
(y hay varios videos en youtube)