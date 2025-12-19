Identifican al asesino del "brillante" experto portugués en fusión nuclear cuyo crimen ha conmocionado al MIT

El científico portugués Nuno Loureiro, director del Centro de Fusión y Ciencia del Plasma del MIT, falleció tras ser tiroteado en su casa cerca de Boston el pasado lunes. El sospechoso del crimen, su compatriota Claudio Manuel Neves Valente, fue hallado muerto posteriormente en New Hampshire tras suicidarse. El suceso ha conmocionado a la comunidad científica internacional por la relevancia de Loureiro en la investigación de la fusión nuclear. Las autoridades confirmaron que el asesino del profesor Loureiro, también fue el autor de un tiroteo