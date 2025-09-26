edición general
Identificación digital: las nuevas cadenas de la vigilancia capitalista [eng]

El mundo está entrando en una era en la que la identidad ya no es una cuestión de relaciones personales. Cada vez más, se reduce a escáneres biométricos, verificaciones algorítmicas y tokens digitales. En todo el mundo, los gobiernos y las empresas están implantando sistemas de identificación digital, pasaportes con reconocimiento facial. La identificación nunca ha sido neutral, siempre ha sido un arma de poder, utilizada por los Estados y los capitalistas para vigilar, controlar y disciplinar a las poblaciones.

La anonimidad en la red debería ser un derecho humano básico. Es lógico que no se tuviese en cuenta cuando se escribió la declaración universal, pero habría que enmendarlo.
"utilizada por los Estados y los capitalistas para vigilar, controlar y disciplinar a las poblaciones"
Empezando por la China ( supercapitalista ) y su control social extremo
