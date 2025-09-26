Identificación digital: las nuevas cadenas de la vigilancia capitalista [eng]

El mundo está entrando en una era en la que la identidad ya no es una cuestión de relaciones personales. Cada vez más, se reduce a escáneres biométricos, verificaciones algorítmicas y tokens digitales. En todo el mundo, los gobiernos y las empresas están implantando sistemas de identificación digital, pasaportes con reconocimiento facial. La identificación nunca ha sido neutral, siempre ha sido un arma de poder, utilizada por los Estados y los capitalistas para vigilar, controlar y disciplinar a las poblaciones.