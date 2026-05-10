La identidad adolescente se construye entre likes, filtros e IA: “Las redes sociales están hechas para hackear la atención del cerebro”

Un tercio de los adolescentes le pregunta a la inteligencia artificial cómo romper con su pareja. El 87,5% afirma haber sentido soledad no deseada. Y casi cuatro de cada diez jóvenes de entre 15 y 29 años experimenta ansiedad con frecuencia, un porcentaje que ha crecido hasta ocho puntos en los últimos cuatro años. Estos datos, recogidos por el Barómetro Juventud, Salud y Bienestar 2025, fueron el punto de partida del seminario Aprende de los Mejores, organizado por el Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP).