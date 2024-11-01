Por qué Idaho tiene el puerto marítimo del océano Pacífico más al interior de América a 750 kilómetros de la costa

Idaho es un estado del noroeste de Estados Unidos, colindante con los de Montana, Wyoming, Utah, Nevada, Oregón y Washington, además de con la Columbia Británica (Canadá). Todo su territorio es interior, sin salida al mar, a pesar de lo cual tiene un puerto que da al Pacífico. Se trata del puerto marítimo que más tierra adentro se encuentra de toda la costa occidental del país; está en el área metropolitana de Lewinston y Clarkston, a unos 750 kilómetros de la ciudad litoral más cercana, que es Astoria, en Oregón.