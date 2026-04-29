edición general
5 meneos
100 clics
Id al cine a ver 'Un poeta'

Id al cine a ver 'Un poeta'

En el mundo del éxito soberbio, hay fracasos que deben triunfar

| etiquetas: poesía , cine , colombia
5 0 0 K 56 ocio
2 comentarios
5 0 0 K 56 ocio
Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
No.
0 K 11
ElRespeto #2 ElRespeto
Iré a verla esta semana.
0 K 10

menéame