ICE condenado por tácticas de “estado policial” (ENG)

Un juez federal ha lanzado una dura crítica contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), describiendo algunos aspectos de sus prácticas de arresto como similares a tácticas de un “estado policial” y advirtiendo de serias preocupaciones constitucionales. La resolución, emitida por la jueza federal Dora L. Irizarry del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, se centra en la detención de una persona en Long Island y ordena finalmente su liberación.