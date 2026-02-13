edición general
ICE y el aparato de tortura del Estado [ENG]

"Alligator Alcatraz" ha sido construido y gestionado como un lugar en el que el régimen de EE.UU puede desaparecer a gente entre el calor, hormigón, y humedad del pantano de Florida. Amnistía Internacional ha documentado torturas, trato cruel e inhumano allí además de en sitios como Krome North SPC, donde las condiciones de hacinamiento y hambre hicieron que los detenidos deletrearan SOS con sus cuerpos. Esto no son unos pocos sitios. Es una arquitectura del abuso donde se trata el cautiverio como política, y el sufrimiento como procedimiento

Supercinexin #2 Supercinexin
Cómo está Chinarrusia, señores.
