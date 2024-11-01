El ICE ahora está persiguiendo a los residentes legales en Chicago y multándolos con 130 dólares por no llevar consigo sus documentos. [ENG]

Un ciudadano legal dijo que fue blanco de los agentes del ICE en Chicago y que le multaron por no llevar consigo sus documentos. Rueben Antonio Cruz, de 60 años, estaba sentado con un amigo en Rogers Park el 9 de octubre cuando los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se detuvieron en la calle y se dirigieron directamente hacia ellos. «Nos preguntaron si teníamos documentos. Les dije que sí, pero que no los llevaba encima», explicó Cruz, originario de El Salvador. Esto ocurre después de que un agente del ICE fuera de contr
| etiquetas: ice , multas , no llevar documentacion , residentes legales
Y si no le gusta lo que les enseñas, multa por no llevar algo que no es obligatorio,
Son oriundos de El Salvador.
#0 Si quieres, puedes mover el meneo al sub específico para las cafradas de ICE o te lo puedo colocar yo en el sub:
www.meneame.net/m/CamisaParda/
No me sale el sub, muevelo tú por favor.
Ya lo hje visto y me he suscrito.
Gracias.