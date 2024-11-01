edición general
El ICE ahora está persiguiendo a los residentes legales en Chicago y multándolos con 130 dólares por no llevar consigo sus documentos. [ENG]

El ICE ahora está persiguiendo a los residentes legales en Chicago y multándolos con 130 dólares por no llevar consigo sus documentos. [ENG]

Un ciudadano legal dijo que fue blanco de los agentes del ICE en Chicago y que le multaron por no llevar consigo sus documentos. Rueben Antonio Cruz, de 60 años, estaba sentado con un amigo en Rogers Park el 9 de octubre cuando los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se detuvieron en la calle y se dirigieron directamente hacia ellos. «Nos preguntaron si teníamos documentos. Les dije que sí, pero que no los llevaba encima», explicó Cruz, originario de El Salvador. Esto ocurre después de que un agente del ICE fuera de contr

| etiquetas: ice , multas , no llevar documentacion , residentes legales
7 comentarios
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Lo cierto es que no sé la ley de EEUU, pero no tienen DNI así que no te pueden obligar a llevarlo encima. El pasaporte tampoco tienen muchos de ellos, así que como mucho el carnet de conducir que sí suelen llevar encima. En UK al menos, no es obligatorio.

Y si no le gusta lo que les enseñas, multa por no llevar algo que no es obligatorio,
angeloso #5 angeloso
#1 Es que aquí aplica el índice de marronez, este ciudadano debe tener uno bastante alto.
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#5

Son oriundos de El Salvador.
themarquesito #2 themarquesito
Relacionada: www.meneame.net/story/ciudadana-estadounidense-dice-ice-detuvo-dijo-pa

#0 Si quieres, puedes mover el meneo al sub específico para las cafradas de ICE
www.meneame.net/m/CamisaParda/
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

No me sale el sub, muevelo tú por favor.
themarquesito #4 themarquesito
#3 Para poder mandar algo a un sub tienes que estar suscrito al mismo. De todas formas, te muevo esto a CamisaParda
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#4

Ya lo hje visto y me he suscrito.

Gracias.
