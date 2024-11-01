El ICE ahora está persiguiendo a los residentes legales en Chicago y multándolos con 130 dólares por no llevar consigo sus documentos. [ENG]

Un ciudadano legal dijo que fue blanco de los agentes del ICE en Chicago y que le multaron por no llevar consigo sus documentos. Rueben Antonio Cruz, de 60 años, estaba sentado con un amigo en Rogers Park el 9 de octubre cuando los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se detuvieron en la calle y se dirigieron directamente hacia ellos. «Nos preguntaron si teníamos documentos. Les dije que sí, pero que no los llevaba encima», explicó Cruz, originario de El Salvador. Esto ocurre después de que un agente del ICE fuera de contr