ICE afirma que 2 de sus agentes mintieron bajo juramento sobre el disparo a un migrante en Minnesota [ENG]

El director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) afirma que dos de sus agentes parecen haber hecho “declaraciones falsas” sobre el disparo a un migrante en Minnesota y que podrían enfrentarse a cargos federales por sus actos. “Hoy, una revisión conjunta de ICE y del Departamento de Justicia (DOJ) de pruebas de vídeo ha revelado que el testimonio bajo juramento aportado por dos agentes distintos parece contener declaraciones falsas”, dijo en un comunicado el director en funciones de ICE, Todd Lyons.