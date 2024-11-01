edición general
Ibiza y Palma lideran el tráfico de jets en España: "Los ricos son los principales causantes de la crisis climática"

La aviación privada contamina entre 5 y 14 veces más que la comercial. Un análisis de Oxfam reveló que los jets de los 23 'superricos' mundiales dejaron en 2023 la huella de carbono equivalente a la que cualquier ciudadano medio dejaría en 300 años de vida

#3 Juantxi *
Mi Opel Corsa, que funciona perfectamente y gasta menos que una moto (al que ahora imponen prohibiciones para circular en las ZBE, y que pretenden que en el futuro tenga que viajar más de una persona en él), es el causante de la contaminación global. En cambio los que tienen un jet birreactor yun artefacto tipo SUV de tres toneladas pueden circular sin restricciones. Ellos tienen bula para contaminar lo que deseen, nosotros no tenemos ni derecho a circular con el sencillo y pobre Opel. Ni podemos soñar con comprar otro vehículo más moderno, al precio que los venden.
karakol #2 karakol
El problema es tu Opel Corsa de veinte años y que no puedes cambiar por uno nuevo y eficiente porque eres un tieso.

Otro rato hablaremos sobre como un crucero mediano y en un trayecto mediano emite gases de efecto invernadero equivalentes a los de 12.000 automóviles y vierte más de 4.800 millones de litros de aguas residuales sin tratar al océano.
#1 Pitchford
El Congreso rechazó el 14 de mayo una proposición no de ley (PNL) impulsada por Sumar para instar al Gobierno a imponer un impuesto especial a los jets privados y los yates de lujo. PP, Vox y el PSOE impidieron que la iniciativa saliera adelante.

Aunque sería deseable que este tipo de medidas se negociaran y tomarán a nivel europeo, para evitar desvíos de actividad a otros países cercanos. Por lo menos que se tengan que ir a África o a Asia si quisieran evitar el impuesto especial, que debería ser gordo.
#4 omega7767
#1 casualidad, PP, VOX y PSOE protegiendo a las élites .....
eltxoa #5 eltxoa
Vendo Open Corsa. Como nuevo!
