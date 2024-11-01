Ibiza y Palma lideran el tráfico de jets en España: "Los ricos son los principales causantes de la crisis climática"

La aviación privada contamina entre 5 y 14 veces más que la comercial. Un análisis de Oxfam reveló que los jets de los 23 'superricos' mundiales dejaron en 2023 la huella de carbono equivalente a la que cualquier ciudadano medio dejaría en 300 años de vida
| etiquetas: ibiza , palma , jets privados , contaminación , turismo
Otro rato hablaremos sobre como un crucero mediano y en un trayecto mediano emite gases de efecto invernadero equivalentes a los de 12.000 automóviles y vierte más de 4.800 millones de litros de aguas residuales sin tratar al océano.
Aunque sería deseable que este tipo de medidas se negociaran y tomarán a nivel europeo, para evitar desvíos de actividad a otros países cercanos. Por lo menos que se tengan que ir a África o a Asia si quisieran evitar el impuesto especial, que debería ser gordo.