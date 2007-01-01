El Ibex rompe una nueva barrera psicológica y toca los 18.000 puntos

El Ibex 35 continúa en subida libre y extiende su rally en febrero, con alzas del entorno del 0,8% a media sesión, lo que le permite tocar durante el día y superar momentáneamente una nueva barrera psicológica: los 18.000 puntos. Todo esto sucede mientras la renta variable europea está resistiendo pese a las fuertes caídas de las materias primas, principalmente del oro y el petróleo. Así, tanto el EuroStoxx 50, el Ftse británico, el Cac francés, el Dax alemán y el Mib italiano registran subidas de entre el 0,3% y el 0,8%.