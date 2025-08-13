edición general
El Ibex regresa a niveles no vistos desde 2007 al superar los 15.000 puntos

El índice más representativo de España cerró 2024 con una rentabilidad del 20%. Y en lo que va de 2025, supera dicha proporción con una revalorización del 29,5%. Con ello triplica incluso el comportamiento del Euro Stoxx 50 (referencia de Europa). El índice español no alcanzaba este nivel desde diciembre de 2007, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria e inicio de la consecuente crisis económica (Usar lector).

oghaio
La que está liando el Perro. A ver qué dicen Feijóo y sus palmeros...
#2
#2 Tronchador.
#1 Mentiras, Inmigración y delincuencia nunca vistas.
#1
Meneanauta #3
#2 A los del Ibex les irá todo lo bien que quieras. A mi me está costando llegar a final de mes más que en toda mi vida.
Lo triste es que con el frijolito todavía sería peor. A ver cómo salimos de esta :-S
#5
#3
#3 Eso es cierto, el encarecimiento de la vida está siendo brutal, la economía real siempre está desvinculada de la de las grandes empresas y los multimillonarios.
1 K 27
otama #4
#1 Feijo no ha levantado la economía él solo con sus presidenciales cojones porque no ha querido.
#1

