El Ibex regresa a niveles no vistos desde 2007 al superar los 15.000 puntos

El índice más representativo de España cerró 2024 con una rentabilidad del 20%. Y en lo que va de 2025, supera dicha proporción con una revalorización del 29,5%. Con ello triplica incluso el comportamiento del Euro Stoxx 50 (referencia de Europa). El índice español no alcanzaba este nivel desde diciembre de 2007, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria e inicio de la consecuente crisis económica (Usar lector).