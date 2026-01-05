El Ibex duda y el sector defensa despunta tras el ataque a Venezuela

Al otro lado del charco, la intervención de Trump ha disparado la cotización de las petroleras estadounidenses, ya que Chevron y ConocoPhilips se disparan más de un 6% y ExxonMobil más de un 3% en la preapertura de Wall Street. Además, también lo hacían empresas de servicios petroleros como Halliburton (+8%) o Schlumberger (+9%), así como empresas de refino y transporte como Marathon Petroleum (+5%) o Valero Energy (+5%). Por otro lado, el revuelo internacional, como se ha mencionado, también está disparando al sector defensa en bolsa.