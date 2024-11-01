El Ibex bate su máximo histórico pero es necesario que te quedes igualmente a hacer horas esta tarde porque la cosa está muy mal

El Ibex 35 sigue batiendo récords. El selectivo español cerró ayer lunes por encima de los 16.000 puntos, con lo que ha superado su máximo histórico, casi 18 años después, pero por mucho que esa noticia sea positiva, la patronal ha comparecido esta mañana para pedirte que esta tarde te quedes igualmente a hacer unas horas porque hay un pico de trabajo y la cosa está muy mal y no es momento ahora de ponerse a contabilizar las horas o los minutos, sino que es momento de remar todos a una para salir del bache.
| etiquetas: ibex 35 , bolsa , economía , beneficio empresarial , explotación laboral