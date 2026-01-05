edición general
Los 'Ibéroes' vuelven diez años después para librar su mayor batalla

Nuestros Ibéroes proceden de toda la península: Viriato (Lisboa) puede emplear mil y un poderes, pero sin derecho a repetición, si los usa una vez los gasta; Tina Gelatina (Alicante) es una exconvicta de la Ruta del Bakalao y moldea su cuerpo en cualquier forma imaginable; Abad Abraham (Zaragoza) es nuestro monje mágico de oscuro secreto; Birli y Birloque (Tarragona) son dos gemelos que se fusionan en una misma persona con su visión, fuerza y agilidad elevadas al cuadrado...

