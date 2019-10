Iberdrola anuncia una investigación interna tras desvelarse sus encargos a Villarejo

Aportación mia: Realmente, ¿alguien se cree que no sabían nada los directivos? ¿para qué van a investigar si no va a haber depuración de responsabilidades? Lo que dice el artículo: La compañía de Ignacio Sánchez Galán asegura que no tenía constancia de la existencia de estos trabajos, revelados por una investigación de El Confidencial en colaboración con Moncloa.com, y ha decidido efectuar una auditoría para depurar posibles responsabilidades.