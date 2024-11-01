edición general
Iberdrola se aferra a un decreto del dictador Primo de Rivera para no perder una de sus grandes presas hidroeléctricas

El Gobierno entrega documentos del expediente de extinción de la concesión de Villalcampo, Zamora, que caducó hace un año; Iberdrola sigue explotándola y esgrime un decreto de 1926 para hacerlo hasta 2048

riska #2 riska *
Chiringuitos de las eléctricas...
No necesitamos compañías que esquilman y hacen cautivos nuestros recursos, necesitamos compañías que generan riqueza. Sr. Ignacio Gonzalez, Vd. Vive de las paguitas. Siendo tan rico y tan listo no le da vergüenza?
capitan__nemo #1 capitan__nemo
Pero ese decreto será inconstitucional supongo yo, o de algun rango de ley inferior.
Thornton #3 Thornton
#1 No, no es incontitucional. Hay una cosa que se llama garantía jurídica que, en España, se respeta bastante.

El tema es que Iberdrola no ha justificado el cumplimiento de las condiciones exigidas en el decreto de 1926 para poder acceder al plazo de 99 años.
