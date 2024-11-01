Iberdrola se aferra a un decreto del dictador Primo de Rivera para no perder una de sus grandes presas hidroeléctricas

El Gobierno entrega documentos del expediente de extinción de la concesión de Villalcampo, Zamora, que caducó hace un año; Iberdrola sigue explotándola y esgrime un decreto de 1926 para hacerlo hasta 2048
| etiquetas: iberdrola , franquismo , falangismo , dictaduras , hidroelectrica , zamora
No necesitamos compañías que esquilman y hacen cautivos nuestros recursos, necesitamos compañías que generan riqueza. Sr. Ignacio Gonzalez, Vd. Vive de las paguitas. Siendo tan rico y tan listo no le da vergüenza?
El tema es que Iberdrola no ha justificado el cumplimiento de las condiciones exigidas en el decreto de 1926 para poder acceder al plazo de 99 años.