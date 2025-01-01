Ian McKellen confirma que tanto Gandalf como Frodo regresan en ‘El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum’

Durante el evento For the Love of Fantasy en Londres, Sir Ian McKellen dejó caer una revelación que hace palpitar nuevamente el corazón de la Tierra Media: “Hay un personaje en la película que se llama Frodo, y hay un personaje que se llama Gandalf”, dijo con una sonrisa, y acto seguido añadió en tono cómplice: “¡Pero mis labios están sellados!”. Esta cinta de acción real se centra en Gollum y su camino tras los eventos de El Hobbit, pero antes de La Comunidad del Anillo, explorando un periodo apenas esbozado en los libros de Tolkien.