Ian McKellen confirma que tanto Gandalf como Frodo regresan en ‘El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum’

Durante el evento For the Love of Fantasy en Londres, Sir Ian McKellen dejó caer una revelación que hace palpitar nuevamente el corazón de la Tierra Media: “Hay un personaje en la película que se llama Frodo, y hay un personaje que se llama Gandalf”, dijo con una sonrisa, y acto seguido añadió en tono cómplice: “¡Pero mis labios están sellados!”. Esta cinta de acción real se centra en Gollum y su camino tras los eventos de El Hobbit, pero antes de La Comunidad del Anillo, explorando un periodo apenas esbozado en los libros de Tolkien.

Ojalá me equivoque, pero preveo un mierdolo épico.
La cosa pinta mal. Hype 0.
Yo, ni siquiera era conocedor de esta peli.
