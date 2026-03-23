La IA que puede avisar de un deslizamiento de tierra semanas antes de que ocurra

Cada año, los deslizamientos de tierra y las avalanchas matan a miles de personas en todo el mundo. En su mayoría son muertes evitables: no porque los fenómenos sean predecibles con certeza, sino porque hay tiempo suficiente para evacuar si el aviso llega con antelación. El problema históricamente ha sido que detectar cuándo un terreno inestable está a punto de ceder requería una combinación de sensores, expertos y recursos que muchas de las comunidades más vulnerables no tienen.