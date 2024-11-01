edición general
La IA de Google porta 30.000 apps de CPU x86 a Arm y pone en peligro a Intel y AMD: 65% más de rendimiento con un 60% más de eficiencia

Google ha explicado cómo ha conseguido algo que hasta hace poco parecía un infierno técnico gracias a la IA: migrar decenas de miles de apps de x86 a Arm dentro de su propia infraestructura. Lo ha hecho apoyándose en una variedad de versiones de su Inteligencia Artificial y en un nivel de automatización que redefine cómo deberían abordarse estas transiciones entre arquitecturas. Lo más curioso es que los mayores problemas no fueron los que todos esperaban.

Macadam #3 Macadam
Y todas funcionan 100% y sin fallas
buronix #4 buronix
Es mucha trampucha, la mayoria de esas apps seran scripting que interactua con servicios que si que hacen el peso pesado y usan el potencial de x86.
No digo que esten engañando, pero es publicidad muy confusa y da a entender que arm es un sustituto a dia de hoy de entornos enteros.
Y no lo es.
AsVHEn #2 AsVHEn
Ojalá sea verdad que sea fácil portar a ARM pero me da a mi que todo al cocer mengua y serán 1000 indios que han aprendido a programar algo.
thorpedo #1 thorpedo
Arm y risc v para dominar el mundo... En rendimiento para muchas tareas es mejor en arm que en Intel amd. Y lo dijo con conocimiento que llevo años usando los graviton
PauMarí #5 PauMarí
#1 sólo és el viejo debate de RISC vs CISC con otros nombres...
