La IA de Google porta 30.000 apps de CPU x86 a Arm y pone en peligro a Intel y AMD: 65% más de rendimiento con un 60% más de eficiencia

Google ha explicado cómo ha conseguido algo que hasta hace poco parecía un infierno técnico gracias a la IA: migrar decenas de miles de apps de x86 a Arm dentro de su propia infraestructura. Lo ha hecho apoyándose en una variedad de versiones de su Inteligencia Artificial y en un nivel de automatización que redefine cómo deberían abordarse estas transiciones entre arquitecturas. Lo más curioso es que los mayores problemas no fueron los que todos esperaban.
No digo que esten engañando, pero es publicidad muy confusa y da a entender que arm es un sustituto a dia de hoy de entornos enteros.
Y no lo es.