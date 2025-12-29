edición general
La IA y Europa, con Kidron, Benanti, Bradford, Bouverot, le Pas de Sécheval, Crawford y López Águeda

«Ha llegado el momento de crear una nueva visión de la IA que no se limite a imitar el modelo extractivo de Silicon Valley y ponerle una bandera europea». Una conversación en el Grand Continent Summit 2025.

Torrezzno #4 Torrezzno
Para mi esto es crítico y escribí un artículo hace ya:

www.meneame.net/story/socializar-ia-evitar-tecno-feudalismo

Europa necesita centros de datos públicos. Esos centros de datos podrían competir con las alternativas privadas. Darían trabajo a mucha gente y podrían ser la columna vertebral de toda la industria tecnológica europea.
skaworld #2 skaworld *
Descacharrante, charlas al mas alto nivel sobre IA y no hay ni uno solo de los ponentes que tenga el menor atisbo de un perfil tecnico....

Luego que si no hay humo con el tema, aqui todo cristo arrima el ascua a contar su pelicula y poner cazo
Torrezzno #3 Torrezzno *
#2 no hace falta saber como funciona para saber que es necesario "socializarla". Si la IA es tan disruptiva para la sociedad no puedes permitir que este solo en manos privadas. Es el equivalente a que el estado se tenga que arrodillar ante el latifundista para que le deje arar la tierra.
skaworld #5 skaworld
#3 Ninguna duda al respecto, lo que me descojona es que haya santos cojones de organizar charlas sobre un tema con un calado eminentemente técnico. Y no es ya que haya pocos tecnicos en la charla, es que no hay ni uno, ni un puto chacho presente que pueda hablar con mas o menos propiedad sobre el estado del arte, costes, plazos... ni uno.
#1 Alcalino
Si si, pero sea como sea esa visión, correrá con chips de nVidia.
