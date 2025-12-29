La IA y Europa, con Kidron, Benanti, Bradford, Bouverot, le Pas de Sécheval, Crawford y López Águeda

«Ha llegado el momento de crear una nueva visión de la IA que no se limite a imitar el modelo extractivo de Silicon Valley y ponerle una bandera europea». Una conversación en el Grand Continent Summit 2025.
Europa necesita centros de datos públicos. Esos centros de datos podrían competir con las alternativas privadas. Darían trabajo a mucha gente y podrían ser la columna vertebral de toda la industria tecnológica europea.
Luego que si no hay humo con el tema, aqui todo cristo arrima el ascua a contar su pelicula y poner cazo