edición general
12 meneos
45 clics
IA: ¿Está China superando a Estados Unidos?

IA: ¿Está China superando a Estados Unidos?

Una serie de errores estratégicos provocados por la Casa Blanca y la dinámica del ecosistema chino podrían haber reducido considerablemente la ventaja de Estados Unidos sobre China en la carrera por la inteligencia artificial. Las respuestas de Andrew Ng, una de las personalidades más influyentes en la investigación sobre IA.

| etiquetas: inteligencia artificial , ia , china , estados unidos
10 2 0 K 153 tecnología
12 comentarios
10 2 0 K 153 tecnología
Comentarios destacados:    
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Acabamos antes diciendo en qué sector adelanta EEUU a China:
Tiroteos escolares
6 K 84
ingenierodepalillos #4 ingenierodepalillos *
#1 Le faltaron un par de hitos: deudas sanitarias, cojos, obesidad mórbida, propaganda, guerras perdidas.
2 K 44
Khadgar #11 Khadgar *
#4 Deudas sanitarias y deudas estudiantiles. Ah, y pick ups gigantes aplasta niños.
1 K 28
Machakasaurio #5 Machakasaurio
#1 les saca varios cientos de cuerpos de ventaja, de hecho..
:troll:
2 K 32
#7 la_gusa
#1 en presidentes naranjas van empatados
3 K 47
Khadgar #12 Khadgar
#7 En no tener que preocuparse del resultado de las elecciones China les saca ventaja...

por ahora.
1 K 28
HeilHynkel #10 HeilHynkel *
#1

- Asesinatos por parte de la policía.
- Abandono de los enfermos (aunque la sanidad China es de pago es asequible)
- Comida basura
- Trafico de drogas.
- Patrocinio de golpes de estado.
- Estafas a los estudiantes (investigación que beneficia a empresas pagadas por tasas de los que estudian)
- etc, etc
2 K 44
Yorga77 #2 Yorga77
Y sin puto esfuerzo. América le esta haciendo el trabajo, de una manera altruista. :troll:
1 K 17
chatOGT #6 chatOGT
La respuesta está en la primera frase: no.

Ahora, el resto de la entrevista es muy interesante.
0 K 9
#3 Jesusor.
China está superando a Estados Unidos en todo, menos en infamia.
Ahí son insuperables.
0 K 7
#9 Kikiru *
En yankilandia hay una inversión muy fuerte en IA que no vemos. Está orientada al entorno militar y empresarial. Lo que nos muestran a los usuarios es un avance doméstico para que hagamos de betatesters de su software.
China va a la zaga de ee.uu. y hace más propaganda que otra cosa.

Ejemplos, militar y civil:

El militar: inicialmente punto de mira, mira telescópica, guiado laser, guiado térmico, guiado GPS y ahora guiado por IA.

En el arte: películas hechas con decorados, luego con ordenador, y ahora con IA una persona puede hacer una película entera.

y luego tienes ejemplos empresariales.


China va años atrás en esto, y la UE ni os cuento.
0 K 7
#8 John_Depork
Es curioso como, a media que China se impone globalmente, transformamos su comunismo en capitalismo.
0 K 6

menéame