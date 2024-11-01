La IA, un elemento con sesgos y adulador que provoca la pérdida del sentido crítico

En Estados Unidos han aumentado las acusaciones de padres alertando de que contribuyó a las autolesiones o al suicidio de sus hijos. La inteligencia artificial (IA) aporta ventajas y oportunidades, pero esta tecnología no es neutra y tiene una carga ideológica, como sesgos de género y raza, y funciona mediante adulación hacia sus usuarios, lo que provoca una pérdida del sentido crítico, ha dicho a EFE el experto en desinformación Javier Cantón.
| etiquetas: ia , tecnología , sentido crítico , usuarios
La cosa empezó con los libros, que provocaban ideas raras en los lectores, y desde entonces no ha parado.
Cuando la cosa fue más fuerte fue con la televisión, a la que se le acusaba de absolutamente todo.
Ahora le toca a la IA, algo que es inevitable.
Pero por favor, echadle un poco de criterio justo antes de la sal.