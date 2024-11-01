La IA desborda los centros de datos y la cinta magnética vuelve a escena gracias a Fujifilm y su LTO Ultrium 10 con hasta 40 TB de capacidad

Fujifilm ha anunciado una nueva generación de cinta magnética LTO Ultrium 10 con capacidades que ya no se pueden despachar como algo marginal: 40 TB sin comprimir, y 100 TB con datos comprimidos. La pregunta que debemos hacernos no es si la cinta vuelve, porque nunca se fue, sino si este tipo de anuncios por parte de empresas de almacenamiento profesional pueden aliviar de forma real la presión que la IA está ejerciendo sobre los centros de datos justo cuando entramos en una nueva fase de crecimiento.