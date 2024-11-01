edición general
11 meneos
13 clics

La IA dejará a tanta gente desempleada que para el año 2040 habrá suficiente mano de obra como para hacer el trabajo que ahora hace la IA pero a menor coste

“Idealmente, si el desempleo a causa de la IA aumenta, en el futuro será posible pivotar de la IA a trabajadores humanos que en muchas ocasiones estarán más cualificados y serán, con toda seguridad, más baratos”, explica Joanna Bryson, una investigadora experta en robótica e IA.

| etiquetas: ia , inteligencia artificial , mano de obra , trabajo , salarios , paro
9 2 2 K 48 ocio
6 comentarios
9 2 2 K 48 ocio
Thornton #1 Thornton
El sueño húmedo del capitalismo.
2 K 41
mandelbr0t #4 mandelbr0t *
#1 Correcto, empobrecer tanto a la población que accedan a trabajar por migajas.

Lo que no comprenden es que cuando no tienes nada, tampoco tienes nada que perder si te lo llevas todo por delante.
3 K 43
masde120 #6 masde120 *
#4 Ya se están encargando de eso. Por qué te crees que está votándose en Europa ahora el chat control o simplemente que páginas como esta baneen los medios que menos censura tienen?
Van a controlar con IA que nadie de ni un pasito en pensamiento fuera del redil, que no se pueda opinar nada que pueda ser una chispa. Baneemos X/Twitter que es demasiado de persona a persona. Solo dejemos las redes que sean desde las empresas a los mindundis. Ten un gran grupo de admins censuradores por defecto o…   » ver todo el comentario
0 K 10
Torrezzno #3 Torrezzno
jajajaj tremendo, no hay que preocuparse entonces
0 K 20
#2 yarkyark
Ni de coña. Las IA cada vez serán mas potentes y podrán hacer mas trabajo a menor coste.
0 K 11
mandelbr0t #5 mandelbr0t
#2 ¿Has visto la fuente?
2 K 41

menéame