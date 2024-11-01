edición general
La IA Claude Code "solo" programaba. Con Cowork, Anthropic quiere que su IA se encargue de todo lo demás

Claude Code se ha convertido en una revolución para los programadores, pero en Anthropic no se conforman con eso, y ahora quieren que sus modelos de IA de la familia Claude sirvan para mucho más. Y por eso han creado Cowork, un agente distinto, especialmente ambicioso y que abre la puerta a opciones fantásticas... si te fías de él.

Pues como haga "todo lo demas" como programa (mal)... :roll:
#1, los últimos modelos de Antropic programan muy bien.

De hecho según Antropic todo el código de Cowork por IA.  media
#2 "los últimos modelos de Antropic programan muy bien."
Discrepo.
Para cosas locales, y puntuales, muy bien si. Es ua maravilla.
Pero...

Pera orquestrar un proyecto grande de 0, es basura.
Para seguir una arquitectura ya establecida en el proyecto, es basura,
Para seguir un estilo de código ya establecido, es basura.
Para realizar múltiples iteraciones y dejar código limpio (sin código muerto detrás), es basura

Y por basura, me refiero a que no es código limpio, ni listo para producción, ni muchísimo menos mantenible en el futuro
#3, según Antropic el 100% de código de Cowork lo ha hecho su IA yo me lo creo, pero entiendo que se pueda decir que ellos son parte interesada en decir que funciona de maravilla, de la misma forma que quienes se dedican a programar software son parte interesada en decir que es una castaña.

En todo caso y basado en mi propia experiencia, coincido más con que esté más cerca de la realidad lo que dice Antropic, que lo que dices tú.
Pues con el nivel que está mostrando claude opus 4.5

no me quiero imaginar en 5 años como va a estar esto...
