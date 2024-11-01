La IA Claude Code "solo" programaba. Con Cowork, Anthropic quiere que su IA se encargue de todo lo demás

Claude Code se ha convertido en una revolución para los programadores, pero en Anthropic no se conforman con eso, y ahora quieren que sus modelos de IA de la familia Claude sirvan para mucho más. Y por eso han creado Cowork, un agente distinto, especialmente ambicioso y que abre la puerta a opciones fantásticas... si te fías de él.
De hecho según Antropic todo el código de Cowork por IA.
Discrepo.
Para cosas locales, y puntuales, muy bien si. Es ua maravilla.
Pero...
Pera orquestrar un proyecto grande de 0, es basura.
Para seguir una arquitectura ya establecida en el proyecto, es basura,
Para seguir un estilo de código ya establecido, es basura.
Para realizar múltiples iteraciones y dejar código limpio (sin código muerto detrás), es basura
Y por basura, me refiero a que no es código limpio, ni listo para producción, ni muchísimo menos mantenible en el futuro
En todo caso y basado en mi propia experiencia, coincido más con que esté más cerca de la realidad lo que dice Antropic, que lo que dices tú.
no me quiero imaginar en 5 años como va a estar esto...