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Los hutíes de Yemen lanzan el primer ataque contra Israel desde el estallido de la guerra con Irán [ENG]

Los hutíes de Yemen confirman el ataque a Israel Los hutíes de Yemen dicen que un ataque contra Israel el sábado se produjo después de continuos ataques a la infraestructura en Irán Líbano, Irak y territorios palestinos. El grupo dijo que el ataque se realizó con una andanada de misiles y agregó que sus operaciones continuarían hasta que termine la “agresión” en todos los frentes. La entrada de los hutíes ha puesto en duda si el grupo rebelde, respaldado por Teherán, volverá a atacar a los barcos comerciales que viajan a través del mar rojo.

| etiquetas: huties , yemen , irán , israel , eeuu , guerra , mar rojo
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pitercio #1 pitercio
Los hutíes dijeron que el ataque se produjo después de continuos ataques a infraestructura en Irán, Líbano, Irak y los territorios palestinos, y agregaron que sus operaciones continuarían hasta que termine la “agresión” en todos los frentes.

La participación de los hutíes en la guerra podría correr el riesgo de ampliar el conflicto, dada su capacidad de atacar objetivos mucho más allá de Yemen e interrumpir las rutas marítimas alrededor de la Península Arábiga y el Mar Rojo.
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