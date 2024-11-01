edición general
6 meneos
8 clics

Hutíes allanan oficinas de dos agencias de la ONU en Yemen

Miembros del movimiento chiita yemení Ansar Allah (hutíes) allanaron este domingo las oficinas de la agencia para la Alimentación y la Agricultura (ONUAA) y del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en la ciudad de Saná, capital de Yemen. Algunos medios occidentales relacionan esta acción con la muerte del primer ministro del Gobierno hutí, Ahmed Qaleb al Rahawi, y varios de sus ministros el jueves 28 de agosto a causa de un ataque aéreo israelí.

| etiquetas: onu , hutíes , yemen , ansar allah
5 1 1 K 45 actualidad
9 comentarios
5 1 1 K 45 actualidad
io1976 #2 io1976
Está buscando la dignidad de la ONU... no la van a encontrar.
7 K 91
Pertinax #4 Pertinax
#2 Así que la buscarán en el Corán, a ver si ahí...
1 K 9
joffer #5 joffer *
#4 O en la Torá
1 K 31
Pertinax #6 Pertinax *
#5 O en la Biblia.
0 K 17
joffer #7 joffer
#6 O en los Vedas
0 K 11
io1976 #8 io1976
#4 No, en el Corán tampoco van a encontrar la didnidad de una organización (otra más) al servicio de los intereses imperialistas yankis.
1 K 31
Pertinax #9 Pertinax *
#8 Explícaselo a ellos, que son los fanáticos religiosos, no a mi. Mientras su país es uno de los más pobres del planeta.
0 K 17
#3 guillersk
Ansar


Si es que van provocando
0 K 10
Pertinax #1 Pertinax *
Alerta, Russia Today.
2 K -2

menéame