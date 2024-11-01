Hutíes allanan oficinas de dos agencias de la ONU en Yemen

Miembros del movimiento chiita yemení Ansar Allah (hutíes) allanaron este domingo las oficinas de la agencia para la Alimentación y la Agricultura (ONUAA) y del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en la ciudad de Saná, capital de Yemen. Algunos medios occidentales relacionan esta acción con la muerte del primer ministro del Gobierno hutí, Ahmed Qaleb al Rahawi, y varios de sus ministros el jueves 28 de agosto a causa de un ataque aéreo israelí.
Si es que van provocando