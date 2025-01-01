El ministro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjarto, ha explicado que la electricidad húngara representa entre el 30 y el 40 por ciento del total de la que consumen los hogares ucranianos. Budapest "no le desea nada malo al pueblo ucraniano", y esto se diferencia de las autoridades ucranianas, que tienen un "nivel moral extremadamente bajo", enfatizó Szijjarto.