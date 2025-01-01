Hungría sugiere que podría cortar la electricidad a Ucrania por los ataques contra el oleoducto Druzhba

El ministro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjarto, ha explicado que la electricidad húngara representa entre el 30 y el 40 por ciento del total de la que consumen los hogares ucranianos. Budapest "no le desea nada malo al pueblo ucraniano", y esto se diferencia de las autoridades ucranianas, que tienen un "nivel moral extremadamente bajo", enfatizó Szijjarto.
etiquetas: hungría , electricidad , ucrania , oleoducto , druzhba
Lo que me extraña es que la UE no lo considere un ataque a uno de sus países miembros......
Conste que Orban no es ningún santo de mi devoción......
Corta el Tajo a ver qué te dice Portugal.....
www.meneame.net/story/ucranianos-destruyeron-nord-stream-puede-estuvie
Tú sabes el terremoto político que se iba a montar?
La UE criando cuervos
Estamos jodidos.
Vaya chiste
