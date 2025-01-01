edición general
Hungría sugiere que podría cortar la electricidad a Ucrania por los ataques contra el oleoducto Druzhba

El ministro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjarto, ha explicado que la electricidad húngara representa entre el 30 y el 40 por ciento del total de la que consumen los hogares ucranianos. Budapest "no le desea nada malo al pueblo ucraniano", y esto se diferencia de las autoridades ucranianas, que tienen un "nivel moral extremadamente bajo", enfatizó Szijjarto.

#3 fremen11
Han cometido un acto de guerra contra Hungría al atacar infraestructura vital para su economía, estaría completamentamente justificado.
Lo que me extraña es que la UE no lo considere un ataque a uno de sus países miembros......
Conste que Orban no es ningún santo de mi devoción......
luiggi #5 luiggi
#3 Ha atacado Hungría? No. Ha atacado Rusia, objetivos legítimos.
#7 fremen11
#5 Como?? O sea atacar infraestructura estrategica para el desarrollo de tu país, se llama???
Corta el Tajo a ver qué te dice Portugal.....
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso *
#5 #7 según el presidente de la República Checa, Pavel, el ataque al Nordstream fue legítimo, como el ataque a cualquier infraestructura estratégica
www.meneame.net/story/ucranianos-destruyeron-nord-stream-puede-estuvie
#12 fremen11
#9 No estoy discutiendo la legitimidad del acto, lo que señaló es que si ahora Hungría les corta la luz en respuesta, entiendo que es igual de legítimo......
Verdaderofalso #15 Verdaderofalso *
#12 un país que no es de la UE ni de la OTAN? Tiempo les está faltando xD

Tú sabes el terremoto político que se iba a montar? xD
#18 fremen11
#15 Claro y por eso UScrania hace lo que hace, sabiendo que atacar a la UE no tiene consecuencias.....
Meneanauta #10 Meneanauta *
#3 A través de ese oleoducto se abastece a algunos paises de la UE, como Alemania. Estos países también se verían afectados por la interrupción del Druzhba
La UE criando cuervos
#14 fremen11
#10 Mejor me lo pones, cobardía in the UE
Meneanauta #16 Meneanauta
#14 Tan idealizados que teníamos a los europeos del norte y resulta que en realidad son unos pagafantas.
Estamos jodidos.
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
No hay huevos por parte de Orban xD
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
Ministro del gobierno húngaro lamebotas de Putin se queja "nivel moral extremadamente bajo" al gobierno ucraniano atacado por Putin
Vaya chiste xD xD xD xD
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
El ucro, le das la mano y te agarra el brazo
pitercio #19 pitercio
#4 te lo corta.
Meneanauta #8 Meneanauta
Druzhba es una ruta de suministro clave también para los países de la UE
antesdarle #11 antesdarle
Lástima que la UE no pueda expulsar a Hungría.
#13 fremen11 *
#11 Lastima que la UE sea tan cobarde y permita que les jodan el suministro de un recurso estratégico en una guerra en la que está claro quienes son los que se reparten el pastel y la UE vaya de pagafantas....
zentropia #20 zentropia
#13 lastima que la ue sea tan cobarde para pararle los pies al oso ruso tocacojones
Verdaderofalso #17 Verdaderofalso
#11 anda que no hay motivos de sobra para ello anteriores a esto
#6 Perrota
Perro ladrador…
