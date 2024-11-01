Hungría habría proporcionado información confidencial a Moscú sobre las cumbres de la Unión Europea

The Washington Post ha publicado que funcionarios europeos acusan al titular húngaro de Exteriores de pasar información a su homólogo ruso. El periódico estadounidense también apunta a que el servicio de inteligencia ruso propuso un 'gamechanger' en las elecciones húgaras: un falso intento de asesinato del primer ministro húngaro Viktor Orbán para alterar la campaña electoral
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No sé si la consideras duplicada.
www.meneame.net/story/tusk-dice-polonia-ya-sospechaba-hungria-informab
Falso dice. Si el payaso sin gracia cocainomano de Zelenski no lo hubiese amenazado, no le hubiese hecho la campaña. Ahora va a resultar que Zelenski es pro-ruso, hay que joderse.
Esta la UE muy pesada con las injerencias Rusas mientras permite las injerencias sionistas y yankees a plena luz del dia a ojos de todos.
Y aqui paz y despues gloria.
De todos los que estarán ahí vendiendose a los lobbies, habrán dicho, a ver que hay de Hungría, que no está jodiendo el negocio en Ucrania. Y de la lista, de vendidos, habrán destapado al húngaro, ahora que interesa destaparlo.
Aquí, en Hungría y en todas partes.
Que igual alguna vez dicen la verdad por equivocación pero estadísticamente confiar en el que quiere llevarte a su terreno suele ser un error
Al otro, Habaxcal ya se la ha liado, esta finiquitado.