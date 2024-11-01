Hungría habría proporcionado información confidencial a Moscú sobre las cumbres de la Unión Europea

The Washington Post ha publicado que funcionarios europeos acusan al titular húngaro de Exteriores de pasar información a su homólogo ruso. El periódico estadounidense también apunta a que el servicio de inteligencia ruso propuso un 'gamechanger' en las elecciones húgaras: un falso intento de asesinato del primer ministro húngaro Viktor Orbán para alterar la campaña electoral