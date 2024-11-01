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Hungría habría proporcionado información confidencial a Moscú sobre las cumbres de la Unión Europea

Hungría habría proporcionado información confidencial a Moscú sobre las cumbres de la Unión Europea

The Washington Post ha publicado que funcionarios europeos acusan al titular húngaro de Exteriores de pasar información a su homólogo ruso. El periódico estadounidense también apunta a que el servicio de inteligencia ruso propuso un 'gamechanger' en las elecciones húgaras: un falso intento de asesinato del primer ministro húngaro Viktor Orbán para alterar la campaña electoral

| etiquetas: hungría , extrema derecha , rusia
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10 comentarios
13 3 1 K 118 politica
#7 NoMeVeas *
"un falso intento de asesinato del primer ministro húngaro Viktor Orbán"

Falso dice. Si el payaso sin gracia cocainomano de Zelenski no lo hubiese amenazado, no le hubiese hecho la campaña. Ahora va a resultar que Zelenski es pro-ruso, hay que joderse.

Esta la UE muy pesada con las injerencias Rusas mientras permite las injerencias sionistas y yankees a plena luz del dia a ojos de todos.
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Atusateelpelo #8 Atusateelpelo
EEUU no necesita que nadie le filtre informaciones. Ya ponen ellos directamente microfonos.

Y aqui paz y despues gloria.
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#5 Tunguska08Chelyabinsk13 *
¿No pillaron a una griega vicepresidenta del parlamento europeo, escondiendo bolsas de basura con dinero en efectivo de Qatar? ¿Y se hizo algo contra Qatar...? pues eso.

De todos los que estarán ahí vendiendose a los lobbies, habrán dicho, a ver que hay de Hungría, que no está jodiendo el negocio en Ucrania. Y de la lista, de vendidos, habrán destapado al húngaro, ahora que interesa destaparlo.
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el_Tupac #2 el_Tupac
La extrema derecha, haciendo sus cosillas: pudrir la democracia, traicionar a sus ciudadanos, hacer trampas, vender el país a intereses extranjeros...

Aquí, en Hungría y en todas partes.
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tul #10 tul
#2 si echamos a los que informan a washington no queda nadie
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DDJ #3 DDJ *
El salchichón post es el medio informativo que compró Bezos y del que ha ido despidiendo a los periodistas hasta dejar a propagandistas.
Que igual alguna vez dicen la verdad por equivocación pero estadísticamente confiar en el que quiere llevarte a su terreno suele ser un error
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#1 Barriales *
A ver si le hacen lo mismo a nuestros fachas patrios y filtran algo de NarcoFrijolito en su época de popo ese de Macial.
Al otro, Habaxcal ya se la ha liado, esta finiquitado.
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hakcer_dislexico #9 hakcer_dislexico
Y alemania a israel, francia a marruecos, etc
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menéame