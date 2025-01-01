El humo de los incendios obliga a cerrar temporalmente Fuente Dé

El Gobierno de Cantabria ha decretado el cierre temporal y preventivo del teleférico de Fuente Dé debido a la presencia de humo procedente de los incendios forestales que están afectando al Parque Nacional de Picos de Europa, en su vertiente leonesa. La decisión se adopta como medida de precaución ante la posible afectación de la calidad del aire en la zona. Las autoridades regionales han pedido a la población suspender cualquier actividad deportiva o recreativa en el entorno, evitar el tránsito por caminos y senderos y seguir en todo momento