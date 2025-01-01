edición general
8 meneos
40 clics
La humanidad tiene un grave problema con los antibióticos. Un investigador español ha utilizado la IA para resolverlo

La humanidad tiene un grave problema con los antibióticos. Un investigador español ha utilizado la IA para resolverlo

La inteligencia artificial ha abierto un cofre que llevaba cerrado casi 4.000 millones de años. En su interior no había oro, sino algo mucho más valioso: un arsenal de moléculas capaces de combatir a las superbacterias. Este es el resultado del equipo liderado por el biotecnólogo español César de la Fuente en la Universidad de Pensilvania, que ha estudiado el genoma de las arqueas, uno de los linajes más antiguos de la vida en la Tierra, para descubrir una familia de antibióticos que ha llamado arqueasinas.

| etiquetas: antibióticos
6 2 2 K 70 ciencia
1 comentarios
6 2 2 K 70 ciencia
alehopio #1 alehopio
Si ponen precios yankis, no van a poder acceder a ellos casi nadie...
0 K 11

menéame