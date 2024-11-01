edición general
El Hujum: La emancipación e integración de la mujer musulmana en la URSS

El Hujum, iniciado oficialmente en 1927, se diseñó como una ofensiva cultural y social contra las tradiciones opresivas patriarcales y religiosas vinculadas al Islam.

Guanarteme #3 Guanarteme
Noooo.... Esto es imposible, si yo he leído en Menéame que la izquierda es "amiga del islam" y nosequé rollos...

A ver cuando nos enteramos de que no ser un racista redomado y no juzgar a una persona por sus creencias no implica ser "amigo" de una religión.

No lo encuentro tras un googleo rápido, pero recuerdo un cartel soviético bastante simpático criticando al judaísmo, el islam, al budismo (que no sé si es el peor de todos) y al cristianismo ortodoxo a la vez.
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Muy interesante
#2 esbrutafio *
#1 Película relacionada "La prisionera del Cáucaso o Nuevas aventuras de Shúrik"
Es una película dirigida al gran público, nada de exquisiteces cinéfilas. Podría ser una película de Rocío Durcal.

www.youtube.com/watch?v=PmaZ0SlyZ9E

El tal Shúrik es un folclorista, con pinta del Tintín de comics, que viaja al Cáucaso con la intención de estudiar las antiguas costumbres.
Conoce a "una adolescente, miembro del Komsomol (Juventudes del Partido), atleta" y estudiante.…   » ver todo el comentario
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
#2 debe ser parte de la propaganda a que alude el artículo.
RuiWang #5 RuiWang
#1 si lo hace la URSS, es interesante

Si lo hace la ultraultraderecha, es fascismo, nazismo.
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
#5 lo que tú digas. Luego que si con el islam nadie se mete.
