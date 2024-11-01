La huida de Nahla y Noha, dos supervivientes de Gaza en España: "Vivo medio muerta y solo pienso en traerme a mis hijos"

Nahla AS Ismail perdió a su marido y a su hija mayor, de 21 años, sepultados bajo los escombros de su propio hogar en el campamento de Maghazi, en Gaza. El 4 de enero de 2024, un bombardeo derribó la casa en la que vivía el matrimonio con siete hijos. Cuenta su historia desde Zarautz (País Vasco), donde reside en un piso tutelado por CEAR después de que el Gobierno de España le consiguiese un hueco junto a dos de sus hijas en uno de los cuatro aviones militares fletados desde el inicio de la ofensiva militar en Gaza.