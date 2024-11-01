edición general
Hugo Chávez pedijo palabra por palabra lo que acaba de pasar en Venezuela

Hugo Chávez pedijo palabra por palabra lo que acaba de pasar en Venezuela  

Hugo Chávez lo predijo TODO hace años, y ahora estamos viendo cómo sus palabras se cumplen una por una. En este video te muestro las declaraciones exactas de Chávez advirtiendo que Estados Unidos inventaría cualquier excusa para invadir Venezuela y quedarse con su petróleo. Drogas, terrorismo, dictadura... Chávez ya avisó que usarían estos pretextos, y ahora con Trump vemos exactamente el mismo guion.

#1 ldoes
A mí me da la sensación de que Trump cogió un plan de la CIA olvidado de algún archivador y decidió ejecutarlo en 2 semanas. En serio, ¿quién coño se cree lo de el narcoterrorismo? Estas cosas se cocinan a fuego lento, no vale con matar a 3 pescadores y luego llenar Venezuela de helicópteros y secuestrar al presidente con la gilipollez de la lucha contra las drogas.
Ishkar #3 Ishkar
#1 Son tan vagos que ni le han puesto ganas
#4 ldoes
#3 Es que tampoco necesitan mucho trabajo, el resto del mundo va a tragar como ya ha tragado con lo que ha estado haciendo Israel.
#6 guillersk
¿ Y si era tan listo por qué está muerto?
Skiner #5 Skiner *
#0 El titular daña a la vista "PEDIJO"
Quizás lo escribes así porque Trump es un "Pendejo" :troll:
