Hugo Chávez pedijo palabra por palabra lo que acaba de pasar en Venezuela  

Hugo Chávez lo predijo TODO hace años, y ahora estamos viendo cómo sus palabras se cumplen una por una. En este video te muestro las declaraciones exactas de Chávez advirtiendo que Estados Unidos inventaría cualquier excusa para invadir Venezuela y quedarse con su petróleo. Drogas, terrorismo, dictadura... Chávez ya avisó que usarían estos pretextos, y ahora con Trump vemos exactamente el mismo guion.