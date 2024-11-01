edición general
2 meneos
56 clics

Huevos centenarios o milenarios, receta increíble y ancestral china

Según cuenta la leyenda, un granjero encontró huevos de pato conservados de forma natural en un charco de agua fangosa, ceniza y cal. Pero seguramente estos huevos tan apreciados en la gastronomía china, así como muchas otras delicias culinarias de las diferentes culturas, surgen de la necesidad de preservar los alimentos en el tiempo. Tradicionalmente se maceraban en una pasta de arcilla, ceniza, cal viva y sal. Y para que quedaran perfectamente protegidos y separados entre ellos, se envolvían con una mezcla de barro y salvado de arroz, donde se conservaban durante meses.

| etiquetas: huevos centenarios , milenarios , china
1 1 0 K 17 Cocíname
10 comentarios
1 1 0 K 17 Cocíname
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
En mis cenas me encanta que los invitados me coman los huevos.
2 K 27
reivaj01 #2 reivaj01
#1 Con las cosas de comer no se juega pero, en este caso, haré una excepción.
0 K 12
Mark_ #4 Mark_
La clara sabe a gelatina de azufre.

La yema sabe a paté de azufre.

Tienes que estar muy muy abierto a sabores extraños y potentes porque es muy habitual vomitarlo.
1 K 23
devilinside #5 devilinside
#4 A mí me bastaría con olerlo simplemente, como el puto surströmming
0 K 12
Mark_ #6 Mark_
#5 lo del surstromming es demencial, es abrirlo y huele a basura podrida en un contenedor sucio. Yo no pude ni acercarme, me dieron arcadas a metros de distancia y terminé vomitando.
0 K 11
devilinside #7 devilinside
#6 Yo amenacé a los humoristas suecos que me los ofrecieron con vomitar encima de ellos si abrían la lata
0 K 12
Mark_ #9 Mark_
#7 poco les hiciste.
0 K 11
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Lo de los huevos centenarios ya es difícil, pero para que sean milenarios, tienen que contar con Jordi Hurtado.
0 K 12
MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo *
¿La broma de estropear la comida y considerarla un manjar no debería haber dejado de hacer gracia hace tiempo? :roll: :-P :popcorn:
0 K 12
#10 Dav3n
#8 Nunca digas "de este huevo no comeré"... :troll:

La vida da muchas vueltas, moñeco xD
0 K 11

menéame